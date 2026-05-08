$!Agresión contra Fuerzas Federales deja un detenido y dos civiles abatidos en Ayuné, Culiacán

Una agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana derivó en un enfrentamiento que arrojó como saldo preliminar de una persona detenida y dos civiles abatidos, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes 8 de mayo en la localidad de Ayuné, en las inmediaciones del Río Tamazula.