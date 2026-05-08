$!Agresión contra Fuerzas Federales deja un detenido y dos civiles abatidos en Ayuné, Culiacán

Una agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana derivó en un enfrentamiento que arrojó como saldo preliminar de una persona detenida y dos civiles abatidos, en Culiacán.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes 8 de mayo en la localidad de Ayuné, en las inmediaciones del Río Tamazula.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que los uniformados hacían investigaciones sobre una célula delictiva, que había privado de su libertad a varias personas recientemente, y que luego fueron liberadas.
“La situación fue controlada”, afirmó García Harfuch a través de su cuenta de X.
“De manera preliminar se reporta una persona detenida, dos agresores fallecidos y el aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda ‘MF’”, detalló el funcionario.