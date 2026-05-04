$!Agresión deja a un hombre herido de bala en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

Una agresión a tiros resultó en saldo de un hombre herido de bala durante la noche de este lunes en la colonia Felipe Ángeles, al sur de Culiacán.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 21:30 horas de este 4 de mayo, sobre la calle Rosendo G. Castro, entre Constituyente Carlos Gracidas y Constituyente Natividad Macías.