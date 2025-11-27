$!Agresión en Aguaruto deja un hombre asesinado y mujer privada de su libertad

Un hombre fue asesinado y una mujer privada de su libertad fue el saldo de una agresión armada registrada en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

El ataque ocurrió durante los primeros minutos de este jueves 27 de noviembre, en el cruce de la calle Río Quelite y el bulevar Juan M. Zambada, junto a las vías del tren.

En el sitio perdió la vida un hombre de aproximadamente 45 años, mientras que los agresores se llevaron a una mujer de quien no se proporcionaron más datos.

Horas antes, en la misma sindicatura, un joven fue localizado sin vida con impactos de bala a la orilla del canal de Aguaruto.

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán y de la Secretaría de Marina arribaron al lugar y aseguraron el perímetro.