$!Agresión en expendio de cerveza deja dos muertos y un herido en la Lombardo Toledano, en Culiacán

Un ataque armado en un expendio de cerveza dejó como saldo a dos personas asesinadas y una más herida de bala en la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.

Los hechos se reportaron aproximadamente a las 19:00 horas de este 2 de diciembre, sobre la calle Martiniana Romero, en el cruce con la calle Mar Báltico, en las inmediaciones con la colonia Mirador.

Ambas víctimas fatales quedaron tendidas en la entrada del establecimiento, junto a unas motocicletas, mientras que la persona herida ingresó de urgencia a un hospital.