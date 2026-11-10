Ahora por portación de armas, vinculan a proceso a sospechosos de asesinatos de Renata y jefe de PC, en Escuinapa

Williams, Luis David y Carlos Omar “N”, detenidos en Escuinapa, fueron vinculados a proceso penal a nivel federal, como presuntos responsables de portación de arma de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Estos tres hombres enfrentan otros dos procesos penales a nivel local por crímenes cometidos en Escuinapa durante octubre: el feminicidio de Renata “N” en una estética de la colonia Centro, y el homicidio del coordinador municipal de Protección Civil.

Con esto acumulan tres vinculaciones a proceso, una por feminicidio agravado, otra por homicidio calificado y a nivel federal la presunta portación de arma de fuego.