Ahora por portación de armas, vinculan a proceso a sospechosos de asesinatos de Renata y jefe de PC, en Escuinapa

Williams, Luis David y Carlos Omar “N”, detenidos en Escuinapa, fueron vinculados a proceso penal a nivel federal, como presuntos responsables de portación de arma de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Estos tres hombres enfrentan otros dos procesos penales a nivel local por crímenes cometidos en Escuinapa durante octubre: el feminicidio de Renata “N” en una estética de la colonia Centro, y el homicidio del coordinador municipal de Protección Civil.
Con esto acumulan tres vinculaciones a proceso, una por feminicidio agravado, otra por homicidio calificado y a nivel federal la presunta portación de arma de fuego.
Fueron detenidos por la Policía Estatal, Marina y Ejército Mexicano en la colonia Pueblo Nuevo, del citado municipio, luego de que supuestamente hicieron caso omiso a una señal de alto de las autoridades, ya que no portaban cascos ni placas de circulación.
En el lugar les aseguraron dos armas de fuego tipo pistola, dos cargadores, 28 cartuchos, y dos motocicletas, una sin placas de circulación y la otra con reporte de robo.
Tras presentar pruebas, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.
En el caso de Williams “N”, también lo acusaron por posesión de cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.