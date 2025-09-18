$!Alarma en Cobaes 27 de Culiacán por presunta amenaza con arma blanca

CULIACÁN._ La tarde de este jueves se registró una situación de alarma en el plantel Cobaes 27, ubicado en el centro de la ciudad, luego de que un estudiante presuntamente intimidara a un compañero de segundo año con un arma blanca.

El reporte se generó alrededor de las 16:39 horas y provocó la movilización inmediata de elementos de seguridad, además de la preocupación de padres de familia, quienes acudieron al lugar para retirar a sus hijos.