Alarma en Cobaes 27 de Culiacán por presunta amenaza con arma blanca

Un estudiante habría amenazado a un compañero con un arma blanca dentro del plantel Cobaes 27, lo que generó la movilización de autoridades. La situación fue controlada sin consecuencias mayores
18/09/2025 18:32
CULIACÁN._ La tarde de este jueves se registró una situación de alarma en el plantel Cobaes 27, ubicado en el centro de la ciudad, luego de que un estudiante presuntamente intimidara a un compañero de segundo año con un arma blanca.

El reporte se generó alrededor de las 16:39 horas y provocó la movilización inmediata de elementos de seguridad, además de la preocupación de padres de familia, quienes acudieron al lugar para retirar a sus hijos.

Sin embargo, trascendió que durante la revisión no se localizó ningún arma relacionada con la amenaza.

Autoridades educativas y policiales mantienen presencia en la institución y dialogan con la madre del alumno presuntamente afectado para brindarle acompañamiento y esclarecer lo ocurrido.

La situación fue controlada sin mayores consecuencias, quedando únicamente en un susto para la comunidad escolar. Las clases continuaron con normalidad, aunque algunos padres optaron por recoger a sus hijos tras la alerta.

