$!Alerta Amber en Mazatlán: Buscan a Edgar Francisco, desaparecido en el Fraccionamiento Misiones

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el protocolo Alerta Amber para dar con el paradero de Edgar Francisco González Sánchez, un adolescente de 17 años de edad que desapareció en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, el menor fue visto por última vez el pasado martes 2 de junio en su domicilio, ubicado en el Fraccionamiento Misiones, y desde ese momento se desconoce su ubicación.

La denuncia formal por la no localización del joven fue presentada por sus familiares el jueves 4 de junio, y se presume que la integridad física del adolescente pudiera encontrarse en riesgo o podría ser víctima de la comisión de un delito en la entidad.

Edgar Francisco es de nacionalidad mexicana, mide 1.75 metros de estatura, es de complexión delgada y tez morena. Entre sus rasgos físicos se detalla que tiene el cabello corto, lacio y de color castaño obscuro, ojos medianos de color café obscuro, boca grande con labios medianos, y una nariz grande y recta. Como señas particulares que faciliten su identificación individual, se informó que cuenta con un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la figura del rostro del diablo, así como otro tatuaje en la mano izquierda con unas letras.

Al momento de su desaparición, el menor vestía una playera de color blanco con franjas de color azul marino en las mangas, pantalón negro y tenis negros.