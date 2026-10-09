Alertan de riesgo por fuerte oleaje y corrientes marinas en playa de la Avenida del Mar y Cerritos

MAZATLÁN.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático (ESA), mantiene recorridos constantes en las playas de Mazatlán para detectar situaciones de riesgo, orientar a los bañistas y prevenir incidentes.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, informó que actualmente las zonas con condiciones para el ingreso al mar son Pinitos, Zona Dorada e Isla de la Piedra, por lo que invitó a los visitantes a seguir las recomendaciones del personal salvavidas y practicar el autocuidado durante su estancia.

En contraste, señaló que Avenida del Mar y Punta Cerritos presentan condiciones de riesgo debido al oleaje elevado, la formación de corrientes marinas y la presencia de zanjas en el fondo, por lo que pidió a la población respetar las restricciones y evitar ingresar al agua en las áreas señaladas.

El comandante del ESA agregó que, en coordinación con personal de Protección Civil, se mantiene el monitoreo de la trayectoria y los posibles efectos de la tormenta tropical Simón. De acuerdo con el seguimiento del fenómeno, se prevé que sus efectos comiencen a sentirse a partir de este fin de semana, por lo que reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.