Alertan desaparición de médico y trabajadora de Cruz Roja en Escuinapa

CULIACÁN._ El médico Mauro Ponce Félix médico, ex regidor de Escuinapa, se encuentra desaparecido desde el sábado a mediodía, alertaron familiares y amigos en redes sociales.

A su vez, también en redes sociales, circula el llamado de familiares de Martha Berenice Leal Guevara, trabajadora de Cruz Roja Delegación Mazatlán, con la que se dejó de tener comunicación en horas similares durante el sábado y quien desde el viernes se encontraba en Escuinapa.

Ponce Félix es un médico reconocido en la región, sus labores se centran en Mazatlán y el Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa.

Sus familiares refieren que se dejó de tener contacto con él alrededor de las 12:00 horas del sábado.

Mientras que de la joven mujer que se busca, señalan que el viernes viajó de Mazatlán con destino a Escuinapa, y el sábado alrededor de las 11:00 horas se dejó de tener comunicación con ella, siendo su última ubicación en El Palmito del Verde, una comunidad del valle de Escuinapa.