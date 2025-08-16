$!Alertan en Rosario explosiones y cierre en la carretera libre

El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas en ambos extremos del puente sobre la carretera libre México 15, con presencia de elementos del Ejército Mexicano y Seguridad Pública.

EL ROSARIO._ El cierre del puente Baluarte en la carretera libre, en Rosario, y presuntas explosiones registradas este sábado generaron alerta entre vecinos de la cabecera municipal.

Hasta el momento, autoridades no han dado información oficial de este hecho, pero ha transcendido que al parecer se pretendía destruir artefactos como granadas.

Fue una hora más tarde que se reactivó la circulación en ambos sentidos de la vialidad.

La preocupación de los vecinos viene de que, en los últimos meses, dicha vialidad ha sido cerrada al menos en dos ocasiones debido a la ola de violencia en el sur de la entidad.