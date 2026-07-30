Alertan por ‘desplazadores’ de tarjetas en cajeros de Sinaloa; Seguridad Pública pide no aceptar ayuda de desconocidos

CULIACÁN. _ Las autoridades estatales alertaron a los cuentahabientes sobre una modalidad de robo cometida por personas que se ofrecen a ayudar a los usuarios en cajeros automáticos con el fin de intercambiar sus plásticos y saquear sus cuentas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que los delincuentes operan principalmente en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán, y que entre los implicados se ha detectado a personas de origen extranjero con movilidad constante en la entidad y otros estados.

Según la dependencia, las víctimas más propensas son los adultos mayores que acuden a retirar dinero sin compañía. Los delincuentes aprovechan el momento para obtener los datos de las tarjetas o cambiarlas, lo que les permite efectuar compras masivas por internet o vaciar los fondos.

Para evitar estos robos, la Secretaría de Seguridad Pública emitió las siguientes recomendaciones:

- Acudir acompañado de una persona de confianza a los módulos bancarios

- Rechazar todo apoyo que ofrezcan personas extrañas

- Evitar cajeros automáticos ubicados en zonas poco transitadas o solitarias

- Inspeccionar la ranura del cajero antes de insertar la tarjeta

- Cubrir el teclado al momento de digitar el NIP

- Guardar el dinero en efectivo de inmediato

Desactivar o apagar la tarjeta física desde la aplicación del banco, usar tarjetas virtuales con código de seguridad dinámico para transacciones digitales y mantener activas las notificaciones bancarias.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta ante este esquema de despojo y denunciar la presencia de personas sospechosas o cualquier incidente a las líneas de emergencia 911 y 089, al tiempo que aseguraron que se mantienen labores de vigilancia en las zonas de mayor afluencia.