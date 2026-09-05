$!Alertan por oleaje elevado y restringen acceso en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Escuadrón de Salvamento Acuático, informa que debido a las condiciones que prevalecen en el mar por el paso de fenómenos hidrometereológicos en el Pacífico, algunas zonas de playa del puerto se mantienen restringidas con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo entre los visitantes.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que la marea alta y el oleaje continuo, con alturas de entre 2.0 y 3.0 metros, representan un factor de riesgo para quienes ingresan al mar. Por ello, algunas áreas de la Avenida del Mar, Isla de la Piedra y Cerritos permanecen restringidas, además de mantenerse el uso de banderines rojos en los puntos considerados de mayor peligro.