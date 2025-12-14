$!Alertan sobre la desaparición de Brandon y Brayan, dos adolescentes en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General de Sinaloa activó dos Alerta Amber para la localización de Brandon Omar Contreras Lizárraga, de 17 años; y Brayan Bladimir Contreras López, de 16, quienes fueron reportados como desaparecidos en Mazatlán.

De acuerdo con los comunicados oficiales, ambos adolescentes, quienes al parecer son familiares, fueron vistos por última vez el 12 de diciembre en un domicilio ubicado en la colonia Centro, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero.

Las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo al existir la posibilidad de que sean víctimas de algún delito.