$!Alertan sobre la desaparición de Brandon y Brayan, dos adolescentes en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General de Sinaloa activó dos Alerta Amber para la localización de Brandon Omar Contreras Lizárraga, de 17 años; y Brayan Bladimir Contreras López, de 16, quienes fueron reportados como desaparecidos en Mazatlán.
De acuerdo con los comunicados oficiales, ambos adolescentes, quienes al parecer son familiares, fueron vistos por última vez el 12 de diciembre en un domicilio ubicado en la colonia Centro, sin que hasta el momento se tengan datos sobre su paradero.
Las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo al existir la posibilidad de que sean víctimas de algún delito.
Brandon Omar es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.67 metros, es de tez morena clara, cabello ondulado corto de color negro y ojos medianos color negro.
Al momento de su desaparición vestía pantalón negro, camisa de manga corta color negro y tenis negros.
Por su parte, Brayan Bladimir es de complexión robusta, mide alrededor de 1.70 metros, es de tez morena, cabello lacio corto color negro y ojos medianos color café oscuro.
Como seña particular, presenta una cicatriz en el abdomen. Vestía pantalón azul, playera negra y tenis blancos.
La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comunique a los números de Alerta Amber Sinaloa: 800 890 90 92 y 667 715 55 88.