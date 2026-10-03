Alexis pierde la vida en el hospital tras ser atacado a tiros en Los Mochis; su agresor fue detenido

LOS MOCHIS._ Luego de permanecer bajo cuidados intensivos por casi 48 horas, el hombre que fue blanco de un ataque armado el pasado jueves 1 de octubre en la colonia Antonio Toledo Corro, falleció durante la madrugada de este sábado en las instalaciones del Hospital General IMSS-Bienestar.

Las autoridades de seguridad identificaron a la víctima mortal como Alexis Orlando “L”, de 35 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Prados del Sur.

El atentado se registró en la intersección de las calles Febrero y Septiembre. Tras recibir la alerta de disparos, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se movilizaron al sitio y, al encontrar a la víctima tendida, solicitaron el apoyo inmediato de la Cruz Roja.

Los paramédicos estabilizaron al afectado, quien presentaba un impacto de bala con orificio de entrada en el tórax y salida en la espalda, para luego trasladarlo de urgencia al nosocomio donde finalmente perdió la vida.

Minutos después de la agresión, tras un despliegue operativo por parte de los elementos de Seguridad Pública municipal el cuál rindió frutos al detectar a un sujeto con actitud evasiva en las calles de la misma colonia.

De acuerdo con el parte oficial, el sospechoso, fue identificado como Raúl “N”, quién intentó escapar corriendo al notar la presencia de las patrullas. Durante la persecución, el individuo presuntamente arrojó un arma de fuego hacia el interior de una vivienda, pero fue interceptado y sometido metros más adelante por los uniformados.

Raúl “N” fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Con la confirmación del deceso de Alexis Orlando, la autoridad investigadora deberá reclasificar la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica del detenido, ahora por el delito de homicidio.