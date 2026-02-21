$!Alfonso y Marco Antonio, los asesinados en la Hermanos Flores Magón, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Alfonso y Marco Antonio “N” fueron identificados los dos hombres asesinados a balazos la noche de este sábado al noroeste de Culiacán.
Ambas personas se encontraban en una vivienda, aparentemente en un convivio, cuando fueron a acribilladas por un grupo armado.
Junto con ellos, una mujer identificada como María Elena “N” también fue agredida en una vivienda de la colonia Hermanos Flores Magón, cerca de Juntas del Humaya.
Respecto a la mujer se supo que fue estabilizada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladada hacia un centro de salud, desconociéndose su parte médico.
Uno de los fallecidos quedó tendido sobre la banqueta, en las afueras de la casa; mientras que el cuerpo del otro yace dentro de la vivienda.
Los hechos se perpetraron sobre la calle Del Maíz, casi esquina con la calle Del Arroz.
Aproximadamente a las 20:30 horas de este 21 de febrero, vecinos de la zona alertaron por fuertes ráfagas de disparos de arma de fuego.
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el saldo de víctimas, y peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.