Alistan autoridades operativo de seguridad para ‘blindar’ Altata en próximos eventos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con instituciones militares, Protección Civil y dependencias de turismo, preparan los operativos de seguridad con motivo de próximos eventos a celebrar en el puerto de Altata, Navolato.

Dentro de las acciones gestadas, se prevé resguardar la realización del Carnaval de Altata “Oleajes de Alegría”, del 27 al 29 de marzo; el Tour de la Ballena, el 1 de abril, con vehículos todoterreno en dunas; así como el Hot Spot, del 2 al 4 de abril, consistente en tres conciertos en Isla Cortés.

De cara a estos dispositivos de seguridad, se contempla la participación de la SSPE, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, Policía Municipal de Navolato y Cruz Roja.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Secretario de Seguridad de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, con participación de representantes como el Presidente Municipal de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza.