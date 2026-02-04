Alistan operativo de seguridad para la ExpoAgro Sinaloa 2026

CULIACÁN. _ Con el objetivo de definir los protocolos de seguridad para la 34ª edición de la ExpoAgro Sinaloa 2026, mandos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, junto con cuerpos de auxilio, sostuvieron una reunión de trabajo con los organizadores y representantes de las secretarías de Agricultura y Turismo.

Durante el encuentro, efectuado en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ramsés Meza, director de la Fundación Produce, subrayó que la convergencia de las distintas corporaciones es necesaria para garantizar resultados positivos en la exposición. El directivo destacó que este evento es un punto neurálgico para el intercambio de negocios y la innovación tecnológica en la entidad.

Meza detalló que esta edición se realizará del 24 al 26 de febrero y se proyecta una afluencia de 30 mil visitantes, por lo cual es prioritario contar con un protocolo que permita la disminución de riesgos.

Por su parte, el Coronel Alejandro Bravo Martínez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, manifestó la disposición de todas las corporaciones para brindar el apoyo necesario.

En la mesa de trabajo participaron integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Protección Civil, quienes se integraron formalmente al plan operativo diseñado para dar cobertura integral al evento internacional.