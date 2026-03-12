Seguridad
|
Plan operativo

Alistan vigilancia en 20 municipios por vacaciones de Semana Santa

El Plan General Operativo 2026 movilizará a cuerpos de auxilio y seguridad en 172 centros recreativos de Sinaloa del 28 de marzo al 6 de abril; estiman la llegada de más de 2.6 millones de visitantes al estado
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/03/2026 15:29
12/03/2026 15:29

CULIACÁN. _ Con el despliegue de corporaciones de seguridad y organismos de protección civil, este 28 de marzo iniciará el Plan General Operativo Semana Santa 2026 en los 20 municipios de la entidad.

El programa preventivo, que concluirá el 6 de abril, busca establecer vigilancia en 172 centros recreativos, incluyendo playas, ríos y centros ceremoniales, donde se proyecta una afluencia superior a los 2.6 millones de personas.

La vigilancia no se limitará a las zonas turísticas y se reforzará la presencia en tramos carreteros para asistir a viajeros, mientras que en las áreas habitacionales se mantendrán patrullajes para inhibir delitos patrimoniales contra quienes dejen sus viviendas solas.

Para la atención de emergencias, el Centro de Cómputo, Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C4i) centralizará los reportes ciudadanos. Asimismo, se anunció el uso de aeronaves que realizarán labores de observación y funcionarán como ambulancias aéreas en casos de accidentes graves que requieran traslado inmediato a hospitales.

En la coordinación participan representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Turismo y Bienestar, junto con titulares de seguridad municipal, Cruz Roja y Bomberos.

Las autoridades hacen el exhorto a la ciudadanía a utilizar el número de emergencias 9-1-1, el cual se mantiene como el canal principal para solicitar auxilio médico o de seguridad durante este periodo.

