$!Alistan vigilancia en 20 municipios por vacaciones de Semana Santa

CULIACÁN. _ Con el despliegue de corporaciones de seguridad y organismos de protección civil, este 28 de marzo iniciará el Plan General Operativo Semana Santa 2026 en los 20 municipios de la entidad. El programa preventivo, que concluirá el 6 de abril, busca establecer vigilancia en 172 centros recreativos, incluyendo playas, ríos y centros ceremoniales, donde se proyecta una afluencia superior a los 2.6 millones de personas.

La vigilancia no se limitará a las zonas turísticas y se reforzará la presencia en tramos carreteros para asistir a viajeros, mientras que en las áreas habitacionales se mantendrán patrullajes para inhibir delitos patrimoniales contra quienes dejen sus viviendas solas.

Para la atención de emergencias, el Centro de Cómputo, Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C4i) centralizará los reportes ciudadanos. Asimismo, se anunció el uso de aeronaves que realizarán labores de observación y funcionarán como ambulancias aéreas en casos de accidentes graves que requieran traslado inmediato a hospitales.