Altercado entre vecinos deja un muerto y un hombre herido en Juan José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS._ Un altercado entre dos vecinos dejó como saldo a una persona sin vida y un hombre de 38 años gravemente herido tras recibir impactos de bala.

De acuerdo con los datos recabados por las corporaciones de seguridad, el hecho se registró este lunes en las inmediaciones del domicilio de quien resultó lesionado, localizado en el cruce de las calles 2 y Japaraqui.

En ese punto, Óscar Eduardo, de 35 años, sostuvo una fuerte discusión por motivos aún no esclarecidos con su vecino y conocido, Leobardo, de 38 años.

El intercambio de palabras escaló rápidamente cuando el presunto agresor sacó de entre sus prendas un arma de fuego y disparó a quemarropa contra Leobardo, dejándolo gravemente herido a las afueras de su vivienda.

Tras la agresión, el responsable huyó a bordo de una motocicleta.

Familiares del lesionado solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través de la línea de emergencia 911.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado urgente del herido hacia el Hospital General IMSS-Bienestar de Los Mochis, donde ingresó en estado crítico y bajo observación médica especializada.

Tras la agresión armada se desató un fuerte despliegue operativo por parte de las corporaciones policiales con el fin de dar con el paradero del presunto responsable.

Minutos más tarde, elementos de seguridad lograron ubicarlo cuando circulaba con dirección hacia Los Mochis.

El cerco policial alcanzó al sospechoso aproximadamente en el kilómetro 192+500 de la carretera Internacional México 15, en el tramo comprendido entre Juan José Ríos y Los Mochis, cerca de una estación de servicio y una zona de invernaderos.

Informes preliminares de las autoridades ministeriales señalan que, al verse acorralado por los agentes que pretendían someterlo y ponerlo bajo custodia, el individuo accionó el arma en contra suya, provocándose una lesión mortal en la cabeza.

Tras los hechos, personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte desplegó a peritos y elementos de la Policía de Investigación.

Un grupo de agentes se dirigió al nosocomio de Los Mochis para iniciar con las entrevistas e integrar la carpeta de investigación correspondiente y saber sobre el estado de salud de Leobardo.

Paralelamente, otra célula pericial procesó la escena del suceso en la carretera federal para el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo del presunto agresor al Servicio Médico Forense.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil que originó esta disputa.