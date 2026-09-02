Alumno de la UAS, el joven asesinado frente a Ciudad Universitaria en Culiacán; tenía 17 años

CULIACÁN._ El joven asesinado a balazos la mañana de este miércoles 2 de septiembre frente a Ciudad Universitaria, en Culiacán, fue identificado como Junior Alexis “N”, de 17 años, quien era alumno de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
De acuerdo con la información recabada, Junior Alexis había sido privado de la libertad durante junio pasado y posteriormente fue liberado. Tras recuperar su libertad, ingresó como estudiante a la FCA.
El adolescente se encontraba en una parada de camión ubicada en el cruce de los bulevares Universitarios y Demócrito, frente al panteón La Lima, cuando fue atacado por sujetos armados.
Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar, mientras el joven quedó tendido boca abajo sobre la banqueta, a unos metros de las instalaciones universitarias.
Junior Alexis vestía pantalón de mezclilla azul, camisa verde y botas tácticas; además, llevaba una mochila.
Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para continuar con los procedimientos de ley.