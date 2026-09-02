Alumno de la UAS, el joven asesinado frente a Ciudad Universitaria en Culiacán; tenía 17 años

CULIACÁN._ El joven asesinado a balazos la mañana de este miércoles 2 de septiembre frente a Ciudad Universitaria, en Culiacán, fue identificado como Junior Alexis “N”, de 17 años, quien era alumno de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

De acuerdo con la información recabada, Junior Alexis había sido privado de la libertad durante junio pasado y posteriormente fue liberado. Tras recuperar su libertad, ingresó como estudiante a la FCA.

El adolescente se encontraba en una parada de camión ubicada en el cruce de los bulevares Universitarios y Demócrito, frente al panteón La Lima, cuando fue atacado por sujetos armados.

Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar, mientras el joven quedó tendido boca abajo sobre la banqueta, a unos metros de las instalaciones universitarias.