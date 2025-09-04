Alumnos y docentes se refugian tras balacera en Campo El Diez, Culiacán

CULIACÁN. _ Momentos de tensión vivieron alumnos y personal docente del Jardín de Niños General Álvaro Obregón, ubicado en la comunidad de Campo El Diez, al sur de la ciudad, tras un ataque armado registrado la mañana de este jueves, que dejó a un hombre sin vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 horas frente a unas canchas deportivas cercanas al plantel, cuando un grupo armado atacó a la víctima, identificada como Ángel, alias “El Pichón”, lo que generó una rápida movilización de autoridades.

En un video difundido en redes sociales, grabado desde el interior del preescolar, se escuchan claramente las ráfagas de disparos y los gritos de niños y personal escolar, quienes buscaron resguardarse mientras ocurría el ataque.