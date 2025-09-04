Alumnos y docentes se refugian tras balacera en Campo El Diez, Culiacán

CULIACÁN. _ Momentos de tensión vivieron alumnos y personal docente del Jardín de Niños General Álvaro Obregón, ubicado en la comunidad de Campo El Diez, al sur de la ciudad, tras un ataque armado registrado la mañana de este jueves, que dejó a un hombre sin vida.
El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 horas frente a unas canchas deportivas cercanas al plantel, cuando un grupo armado atacó a la víctima, identificada como Ángel, alias “El Pichón”, lo que generó una rápida movilización de autoridades.
En un video difundido en redes sociales, grabado desde el interior del preescolar, se escuchan claramente las ráfagas de disparos y los gritos de niños y personal escolar, quienes buscaron resguardarse mientras ocurría el ataque.
De acuerdo con testimonios, los docentes activaron protocolos de resguardo y protegieron al alumnado dentro de los salones. Minutos después, padres de familia llegaron al plantel para retirar a sus hijos ante el temor de una nueva agresión.
Este incidente ocurre en la primera semana del ciclo escolar y se suma a otros hechos de violencia registrados recientemente cerca de planteles educativos, como los reportados en Villa Juárez, Navolato y Tepuche, municipio de Culiacán, donde también se han registrado balaceras.
Frente a este panorama, trabajadores del sector educativo han hecho un llamado urgente a las autoridades de seguridad y del sistema educativo, para implementar medidas que garanticen la integridad de alumnos, docentes y personal ante la creciente violencia en la región, atribuida a la operación del crimen organizado.