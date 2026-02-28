Amairani Jaquelin, de 14 años, tiene 3 semanas extraviada, solicitan apoyo para encontrarla

Una joven identificada como Amairani Jacquelin Vega Sainz, de 14 años de edad, tiene tres semanas extraviada en Culiacán.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado giró una ficha de búsqueda Alerta Amber, para solicitar apoyo que lleve al paradero de la joven, vista por última vez en la colonia Renato Vega, de la sindicatura Costa Rica, al sur de la capital .

De acuerdo con la denuncia, Amairani Jacquelin fue vista en última ocasión el 9 de febrero pasado. Como características físicas, mide 1.50 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara .

La joven tiene cabello ondulado largo de color negro, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana chata. Como enseñas particulares tiene una cicatriz en el codo, y la última vez que se le vio vestía una falda color negro y tenis color blanco con azul .

En caso de tener información que facilite la localización de la joven, están disponibles las líneas telefónicas 800-890-90-92 y 6677-15-55-88.