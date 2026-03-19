$!Amanece Culiacán con operativo por tierra y aire en El Salado

Un fuerte despliegue de seguridad se registró durante la madrugada de este jueves en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.
En el lugar de los hechos, se confirmó que hay personas detenidas, tras acciones encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De acuerdo con testimonios, la movilización comenzó a partir de las 4:30 horas de este 19 de marzo, en la comunidad El Álamo.
La zona permanece custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad con presencia de helicópteros de la Secretaría de Marina, así como al menos una veintena de patrullas de la misma institución y la SSPC.
Ante reclamos de vecinos, autoridades arrojaron granadas de humo para disuadir a los presentes.