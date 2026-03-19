$!Amanece Culiacán con operativo por tierra y aire en El Salado

Un fuerte despliegue de seguridad se registró durante la madrugada de este jueves en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

En el lugar de los hechos, se confirmó que hay personas detenidas, tras acciones encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.