$!Amanece Escuinapa con enfrentamiento armado cerca de zona urbana

CULIACÁN._ Desde las primeras horas de este miércoles, habitantes del municipio de Escuinapa reportaron una intensa balacera en distintos puntos de la zona urbana, lo que generó alarma entre la población.
A través de audios y videos compartidos en redes sociales, se escuchan detonaciones de arma de fuego de manera prolongada, lo que da cuenta de la magnitud del hecho violento registrado en el municipio.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado oficialmente lo ocurrido, por lo que se desconoce si se trata de un enfrentamiento entre civiles armados o de un ataque contra fuerzas de seguridad.
Ante el clima de incertidumbre, algunas instituciones educativas optaron por suspender sus actividades como medida preventiva. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información oficial sobre estos hechos y las acciones implementadas en la zona.