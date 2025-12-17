$!Amanece Escuinapa con enfrentamiento armado cerca de zona urbana

CULIACÁN._ Desde las primeras horas de este miércoles, habitantes del municipio de Escuinapa reportaron una intensa balacera en distintos puntos de la zona urbana, lo que generó alarma entre la población.

A través de audios y videos compartidos en redes sociales, se escuchan detonaciones de arma de fuego de manera prolongada, lo que da cuenta de la magnitud del hecho violento registrado en el municipio.