Anabel tiene casi 9 años desaparecida en Culiacán; sigue llamado por su búsqueda

El 18 de julio de 2017, Anabel González Payán fue vista por última vez en la colonia 21 de Marzo, al sur de la capital, y a casi nueve años de su desaparición, familiares y autoridades solicitan apoyo ciudadano para localizarla.

La mujer, de 31 años de edad, cuenta con varios tatuajes como señas particulares: uno en la espalda a la altura del omóplato del lado derecho con la constelación de Piscis, otro al lado izquierdo con la constelación de Capricornio, en el antebrazo derecho la figura de Minnie Mouse y en el antebrazo izquierdo la figura de una luna. Asimismo, cuenta con una cicatriz en el labio inferior.

En su último avistamiento, vestía una camiseta color blanco, short negro, huaraches blancos y collares de colores.

Anabel mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, y posee cabello corto, lacio y de color negro, tiene ojos chicos de color negro, cejas gruesas, boca chica, labios medianos y una nariz chica.

Instituciones de Sinaloa y familia de Anabel solicita el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas 800-890-90-92 y (667) 715-55-88.