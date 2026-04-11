$!Angélica María tiene una semana desaparecida, piden apoyo para encontrarla

De acuerdo con el reporte la mujer tuvo como último paradero conocido en la colonia Progreso, al sur de la capital, desconociéndose más datos sobre ella.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para localizar a Angélica María Medina Ramírez, de 43 años, quien desapareció el pasado 4 de abril de 2026, en Culiacán.

Es descrita de complexión delgada, mide 1.43 metros de estatura y tiene la tez clara.

Tiene cabello corto, ondulado y de color negro, ojos chicos color café oscuro y cejas delineadas.

Como seña particular, posee un lunar en el cuello del lado izquierdo, y al momento de su desaparición vestía una playera color gris, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas pone a disposición los números 800-890-90-92 y 6677-15-55-88, para cualquier aporte que guíe a dar con su ubicación.