$!Angélica Rocío tiene mes y medio desaparecida en Culiacán, piden apoyo para localizarla

Según la denuncia presentada, la joven tiene un mes y medio extraviada, desde el pasado 9 de junio, cuando se le vio por última vez en la colonia Las Vegas.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó una Alerta Amber tras denunciarse la desaparición de Angélica Rocío Beltrán Chávez, una adolescente de 16 años de edad, en la ciudad de Culiacán.

Presenta como señas particulares un lunar en forma de mariposa en el ombligo y una cicatriz en la pierna, sin tener datos sobre las prendas que portaba ese día.

En cuanto a sus características físicas mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, y posee cabello lacio, largo y de color castaño oscuro, ojos grandes, boca mediana, labios medianos y una nariz afilada chica.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas (800) 8-90-90-92 y (667) 7-16-70-90.