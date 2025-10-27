$!Ante casos de extorsión en Mazatlán, inician campaña preventiva para atender este delito

MAZATLÁN._ Ante los casos de extorsión en Mazatlán, que cada día repunta en el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Programas Preventivos, puso en marcha una campaña de difusión para informar a la ciudadanía sobre los distintos métodos de extorsión y las medidas que deben adoptar para evitar ser víctimas de este delito. De acuerdo a un comunicado, José Uriel Caldera Guerrero, titular del Departamento de Programas Preventivos, explicó que el propósito de la actividad es generar conciencia y prevenir que la población sea engañada por delincuentes que utilizan diversas formas de intimidación o manipulación.







Durante las jornadas, el personal de Programas Preventivos compartió con comerciantes y usuarios información sobre las principales modalidades de extorsión detectadas, además de ofrecer recomendaciones sobre cómo actuar ante llamadas o mensajes sospechosos. También se presentó la herramienta Seguri-Chat, creada para reforzar la cultura de la denuncia y el contacto ciudadano con la corporación. Estas acciones se han desarrollado en la sindicatura de Villa Unión, en el mercado José María Pino Suárez, del Centro de la ciudad, y en el mercado de la colonia Ricardo Flores Magón, donde se entregó material informativo y se brindó orientación directa a comerciantes y vecinos.



