Ante casos de extorsión en Mazatlán, inician campaña preventiva para atender este delito

El Departamento de Programas Preventivos de la SSPM ha visitado los mercados de Villa Unión, José María Pino Suárez y el de la colonia Flores Magón
Noroeste/Redacción |
27/10/2025 19:05
MAZATLÁN._ Ante los casos de extorsión en Mazatlán, que cada día repunta en el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Programas Preventivos, puso en marcha una campaña de difusión para informar a la ciudadanía sobre los distintos métodos de extorsión y las medidas que deben adoptar para evitar ser víctimas de este delito.

De acuerdo a un comunicado, José Uriel Caldera Guerrero, titular del Departamento de Programas Preventivos, explicó que el propósito de la actividad es generar conciencia y prevenir que la población sea engañada por delincuentes que utilizan diversas formas de intimidación o manipulación.

Durante las jornadas, el personal de Programas Preventivos compartió con comerciantes y usuarios información sobre las principales modalidades de extorsión detectadas, además de ofrecer recomendaciones sobre cómo actuar ante llamadas o mensajes sospechosos. También se presentó la herramienta Seguri-Chat, creada para reforzar la cultura de la denuncia y el contacto ciudadano con la corporación.

Estas acciones se han desarrollado en la sindicatura de Villa Unión, en el mercado José María Pino Suárez, del Centro de la ciudad, y en el mercado de la colonia Ricardo Flores Magón, donde se entregó material informativo y se brindó orientación directa a comerciantes y vecinos.

De igual forma, elementos de Proximidad Social realizaron una jornada informativa en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reforzando el mensaje de prevención y la importancia de no compartir datos personales con desconocidos.

Con estas actividades, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de extorsión.

