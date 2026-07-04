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Ante reporte de muertos tras operativo en Agua Verde, Rosario, se moviliza convoy a la zona

Personal pericial, Policía de Investigación y servicios funerarios salió la tarde de este sábado hacia la sindicatura, donde continúa un operativo federal sin información oficial sobre sus resultados
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/07/2026 19:13
04/07/2026 19:13

ROSARIO._ Tras varias horas del operativo de este sábado en la sindicatura de Agua Verde, Rosario, un convoy con elementos periciales y de la Policía de Investigación, así como funerarios, salió de la cabecera municipal.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando los elementos se agruparon en la glorieta de la avenida Rotarismo, que se conecta con la carretera estatal a Agua Verde, para salir al lugar media hora después.

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Las unidades fueron escoltadas por dos patrullas de la Secretaría de Marina, quienes, se indicó, encabezaron el operativo.

Trascendió de manera extraoficial que se registraron múltiples decesos en la zona, así como también detenciones de civiles armados.

No obstante, las autoridades aún no emiten un comunicado oficial de los resultados del operativo, que se ha extendido por varias horas.

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