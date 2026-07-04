$!Ante reporte de muertos tras operativo en Agua Verde, Rosario, se moviliza convoy a la zona

ROSARIO._ Tras varias horas del operativo de este sábado en la sindicatura de Agua Verde, Rosario, un convoy con elementos periciales y de la Policía de Investigación, así como funerarios, salió de la cabecera municipal.

Fue alrededor de las 18:00 horas cuando los elementos se agruparon en la glorieta de la avenida Rotarismo, que se conecta con la carretera estatal a Agua Verde, para salir al lugar media hora después.