Ante uso de explosivos en Sinaloa, SSPE emite protocolo preventivo a la población

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un protocolo preventivo para que la población actúe en caso de localizar un posible artefacto explosivo, ante el incremento de su uso en Sinaloa.

Las autoridades recomiendan que, ante un posible explosivo, la ciudadanía no debe tocarlo ni manipularlo, sino tomar distancia de seguridad, advertir a terceros y llamar a las líneas 911 o 089.

A través de dichos números telefónicos, la persona denunciante podrá brindar la ubicación del hallazgo para que personal especializado acuda a retirar y neutralizar los posibles explosivos.

Este protocolo se emite en medio de la proliferación de ataques y decomisos en los que son asegurados artefactos explosivos improvisados, incluso habilitados para arrojar desde drones.

Como ejemplos recientes, el 25 de septiembre y 14 de octubre, fechas en que ocurrieron ataques con explosivos a dos viviendas en la Colonia 20 de Noviembre y en la Gustavo Díaz Ordaz, ambas en Mazatlán.