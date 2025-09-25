Antonio desapareció en Aguaruto, Culiacán; emiten ficha de búsqueda

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para localizar a Antonio Pompas Valenzuela, un joven de 20 años que fue visto por última vez el 23 de septiembre de 2025, en la colonia Agustina Ramírez, perteneciente a la Sindicatura de Aguaruto, en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información, Antonio es de tez morena clara y complexión delgada y mide 1.73 metros de estatura. Tiene ojos grandes de color café oscuro, cara afilada, nariz recta de base ancha, boca grande de labios gruesos y cejas pobladas y delineadas. Como seña particular, tiene una cicatriz de aproximadamente 4 centímetros en el tobillo izquierdo.

La última vez que fue visto, entre las 21:00 y las 22:00 horas, Antonio vestía una camisa tipo polo de color verde oscuro con botones y rayas blancas al medio de la marca KSwiss, un pantalón de mezclilla de color negro, huaraches negros de metedera de la marca Adidas y una cachucha negra con letras blancas.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa insta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero y comunicarlos al número 667 184 1256 o al correo electrónico: cebpd@sinaloa.gob.mx.