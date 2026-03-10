$!Anuncia Harfuch detención de 12 integrantes del Cártel de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer la detención de 12 presuntos integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa, tras diferentes operativos desplegados en el noroeste del País.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, como parte del denominado “Operativo Bacanora”, la Guardia Nacional inició una investigación que derivó en 12 órdenes de cateo.

Los cateos, realizados en Baja California, Sonora y Sinaloa, dejaron 12 arrestos de supuestos miembros de la célula delictiva “Los Rusos”, afines a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.