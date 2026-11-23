CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gobierno federal anunció la entrega de más de 150 vehículos para reforzar a las corporaciones policiales de Sinaloa, así como la instalación de 720 cámaras de vigilancia en carreteras y el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia, tras los enfrentamientos y bloqueos carreteros registrados por la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Gabinete de Seguridad se trasladará a Culiacán este martes 24 de noviembre para entregar las primeras patrullas, evaluar la situación de violencia y reunirse con la Gobernadora y los mandos federales desplegados en la entidad.

“Por instrucciones de la Presidenta, el Gabinete de Seguridad nos trasladaremos mañana a Culiacán para la primera entrega de patrullas, una evaluación de la situación de seguridad en el estado y una reunión de seguridad con la Gobernadora y con el equipo de seguridad que se encuentra desplegado allá”, anunció García Harfuch.

El funcionario precisó que, además de las 100 patrullas entregadas anteriormente, se distribuirán más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas: 30 para la Policía Estatal, 30 para la Policía Municipal de Culiacán y 30 para la corporación de Mazatlán.