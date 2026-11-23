CIUDAD DE MÉXICO. _ El Gobierno federal anunció la entrega de más de 150 vehículos para reforzar a las corporaciones policiales de Sinaloa, así como la instalación de 720 cámaras de vigilancia en carreteras y el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia, tras los enfrentamientos y bloqueos carreteros registrados por la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro.
Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Gabinete de Seguridad se trasladará a Culiacán este martes 24 de noviembre para entregar las primeras patrullas, evaluar la situación de violencia y reunirse con la Gobernadora y los mandos federales desplegados en la entidad.
“Por instrucciones de la Presidenta, el Gabinete de Seguridad nos trasladaremos mañana a Culiacán para la primera entrega de patrullas, una evaluación de la situación de seguridad en el estado y una reunión de seguridad con la Gobernadora y con el equipo de seguridad que se encuentra desplegado allá”, anunció García Harfuch.
El funcionario precisó que, además de las 100 patrullas entregadas anteriormente, se distribuirán más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas: 30 para la Policía Estatal, 30 para la Policía Municipal de Culiacán y 30 para la corporación de Mazatlán.
El equipamiento también contempla 14 camionetas tácticas Black Mamba, cuya entrega está prevista para mediados de diciembre. De estas unidades, seis serán para la Policía Estatal, cuatro para Culiacán y cuatro para Mazatlán.
A esto se sumarán 10 camionetas blindadas, de las cuales cuatro serán asignadas a la Policía Estatal y tres a cada una de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán.
Las corporaciones también recibirán tres unidades Águila equipadas con drones de vigilancia, una para cada institución policial.
Como parte del reforzamiento de la seguridad en las carreteras, la Federación instalará 240 puntos de monitoreo en los tramos de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango, con un total de 720 cámaras y 30 detectores de placas vehiculares.
El sistema será operado por el centro de monitoreo carretero federal de la SSPC y comenzará a funcionar a finales de este año.
En materia de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones contra las organizaciones criminales, mientras continuarán los operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales.
Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) informó que mantendrá su estrategia “Refuerzo Sinaloa”, con un despliegue de 3 mil 200 elementos navales, 10 buques, 13 embarcaciones, cuatro helicópteros, tres aviones y equipos de vigilancia aérea no tripulada.
De acuerdo con la presentación realizada en Palacio Nacional, la dependencia cuenta además con 266 vehículos y 23 motocicletas para las labores de vigilancia, apoyo logístico y presencia territorial en el estado.
La Semar indicó que sus próximas acciones estarán enfocadas en mantener la coordinación entre instituciones, reforzar la presencia en corredores comerciales y zonas estratégicas, reducir los homicidios y la extorsión, así como incrementar las actividades de proximidad con la población.
García Harfuch aseguró que las visitas del Gabinete de Seguridad a Sinaloa continuarán para supervisar los operativos y evaluar los resultados de las corporaciones estatales y municipales.
“Estaremos visitando el estado para supervisar las operaciones y sobre todo evaluar los resultados con las autoridades estatales y municipales”, dijo el titular de la SSPC.