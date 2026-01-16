Anuncian cierres viales en Culiacán por Maratón Internacional

Con el fin de resguardar a quienes participarán y asistirán al Maratón Internacional Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aplicará cortes temporales a la circulación vehicular en diversas zonas de la ciudad.

Las restricciones iniciarán a las 16:00 horas del sábado 17 de enero y concluirán tras finalizar las actividades del domingo 18. El sector más afectado será el primer cuadro, además de las avenidas que integran la ruta deportiva.

Vialidades cerradas en el Centro:

- Avenida Álvaro Obregón: de Hidalgo a Cristóbal Colón.

- Avenida Ruperto L. Paliza: de Hidalgo hacia el sur.

- Calle Benito Juárez: de Andrade a Juan Carrasco.

- Calle Mariano Escobedo: de Juan Carrasco a Andrade.

Para el domingo, los cierres se extenderán desde temprana hora en puntos clave:

- Avenida Álvaro Obregón: de Bulevar Dr. Romero a Bulevar Francisco I. Madero (desde las 05:00 horas).

- Bulevar Francisco I. Madero: tramos específicos de Aquiles Serdán a Rodolfo G. Robles.

- Bulevar Niños Héroes (Malecón Viejo): de Nicolás Bravo a Xicoténcatl.

- Bulevar Diego Valadés (Malecón Nuevo): en ambos sentidos, de Enrique Sánchez Alonso al puente Juárez.

- Bulevar Sánchez Alonso: de Josefa Ortiz de Domínguez hacia el sur.

- Bulevar de las Américas: de Universitarios hacia el sur.

La reapertura de las calles será paulatina conforme avance el contingente. Se estima que las pruebas de 5 y 10 kilómetros duren hora y media, mientras que el maratón completo podría extenderse hasta seis horas.

Rutas alternas Como opción para quienes circulen por la Avenida Álvaro Obregón de norte a sur, se sugiere tomar la vialidad Josefa Ortiz de Domínguez. Los bulevares Emiliano Zapata y Gabriel Leyva Solano permanecerán abiertos al tránsito habitual.

La Unidad de Vialidad mantendrá vigilancia para orientar a los conductores y prevenir incidentes durante el desarrollo del evento.