Anuncian refuerzo de personal federal y operativo especial por carnavales tras visita de García Harfuch

CULIACÁN. _ Tras la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a Sinaloa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, dio a conocer que se prevé el envío de más refuerzos federales, aunque los números y fechas específicas se informarán posteriormente.

Rentería Schazarino explicó que García Harfuch acudió como representante de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para refrendar la coordinación permanente entre los gobiernos federal y estatal, así como el compromiso de continuar enviando más efectivos y fortaleciendo las labores tecnológicas y de inteligencia en la entidad.

“En la mesa, como todos los días, se trató de los avances de la estrategia y de los resultados que se están dando. Dio a conocer que van a llegar más refuerzos de los que compete a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, dijo.

“No dio números, quedó de dar números próximamente”.

Indicó que el reforzamiento de seguridad no solo responde a hechos delictivos recientes, sino también a los operativos especiales por la temporada de carnavales. Precisó que, para el Carnaval de Mazatlán, se desplegarán alrededor de 3 mil elementos, incluidos los asignados a la vigilancia en carreteras, además de operativos en al menos 18 eventos y sedes distintas en el estado.

En el caso de las carreteras, señaló que desde el 28 de enero ya se reforzó la vigilancia en los tramos Durango-Mazatlán y Culiacán-Mazatlán, con presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Ejército, y que este despliegue se mantendrá y fortalecerá durante los festejos.

Respecto a la situación de seguridad en Culiacán, Rentería Schazarino atribuyó la relativa calma a un trabajo constante de las corporaciones de seguridad, realizado día y noche, y adelantó que se continuarán dando a conocer resultados, como detenciones y aseguramientos recientes.

Finalmente, aseguró que no se bajará la guardia y que el trabajo de seguridad se mantendrá de manera permanente, con el objetivo de consolidar las condiciones de estabilidad en el estado.