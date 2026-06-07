$!Aparatosa volcadura deja dos personas muertas y una herida al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos personas murieron y una más quedó con lesiones de gravedad, tras la volcadura de una camioneta en la carretera Internacional.
El accidente se reportó a las 20:30 horas, en los carriles al norte de la carretera Internacional a la altura de la comunidad de El Zapote.
Por causas desconocidas el conductor de la camioneta Dodge Journey perdió el control y comenzó a dar volteretas hasta quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.
Elementos de Bomberos Veteranos realizaron maniobras con equipo hidráulico y las Quijadas de la Vida para liberar a dos de sus ocupantes que quedaron sin vida atrapados al interior y una mujer más fue extraída con lesiones graves.
Los fallecidos fueron identificados como José y Laura “N”, de 62 y 59 años respectivamente, mientras que la lesionada se identificó como Laura Elena de 38 años, todos originarios de Villa Unión.