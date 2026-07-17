Aparatosa volcadura deja un automóvil abandonado en Culiacán

CULIACÁN._ En medio de una lluvia fuerte, un automóvil Chevrolet Chevy volcó aparatosamente este viernes en el Bulevar México 68, en la Colonia Buenos Aires, en Culiacán, tras perder el conductor el control.

El vehículo fue encontrado abandonado por paramédicos y autoridades, quienes desconocen si hubo personas lesionadas.

El percance vial se registró durante la tarde de este viernes, poco antes de llegar a un conocido supermercado de la zona.

La unidad quedó volcada sobre la vialidad con orientación de oriente a poniente, bloqueando parcialmente el flujo vehicular.

Las causas que provocaron la volcadura aún se encuentran bajo investigación.

Sin embargo, al momento del accidente, se registraba una fuerte lluvia en el sector, condición que pudo haber contribuido a que el conductor perdiera el control de su vehículo.

Paramédicos del Grupo Gerum fueron los primeros en acudir al sitio para brindar los primeros auxilios y verificar el estado de los ocupantes.

Tras una revisión exhaustiva, confirmaron que el automóvil se encontraba completamente abandonado.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y realizaron una inspección inicial del área.

No se encontró a ninguna persona lesionada ni a los ocupantes del vehículo en las inmediaciones del percance.

Serán los peritos de Tránsito Municipal quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes para establecer la mecánica de los hechos.

Su investigación determinará las circunstancias precisas del accidente y ayudará a deslindar responsabilidades.

Para garantizar la seguridad vial y restablecer la normalidad en la circulación, se solicitó el apoyo de una grúa, quien removió el automóvil siniestrado del bulevar y despejó la vialidad.

Ante las condiciones climáticas y el pavimento mojado por las lluvias recientes, se emite una recomendación a los automovilistas.

Se les pide extremar precauciones al transitar por el Bulevar México 68 y sus alrededores para evitar nuevos incidentes.