¡Aparatosa volcadura en Guasave! Jeep cae al canal 27 en el fraccionamiento Las Garzas

GUASAVE. _ Un aparatoso accidente se registró durante las primeras horas de este viernes 11 de septiembre, luego de que el conductor de un Jeep perdiera el control de la unidad y terminara volcado en el interior de un canal ubicado en el sector poniente de Guasave.

El percance ocurrió poco antes de las 06:00 horas sobre la calle Azuay, en el fraccionamiento Las Garzas, cuando Antonio “N”, de 35 años, circulaba a bordo de un Jeep Rubicon, modelo 2005, de color blanco.

De acuerdo con el reporte emitido por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, por causas que serán determinadas mediante las diligencias correspondientes, el conductor perdió el control de la unidad al intentar cruzar el canal 27, por lo que terminó cayendo al interior de la obra hidráulica y quedó volcado.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor consiguió salir por sus propios medios de la unidad. Paramédicos determinaron que presentaba únicamente golpes menores, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de la Coordinación de Movilidad Sustentable acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho, realizar las diligencias correspondientes y determinar cómo ocurrió el accidente.

La unidad resultó con daños materiales de consideración, mientras que las autoridades realizaron las labores necesarias para retirar el vehículo del interior de la obra hidráulica.