$!Aparatosa volcadura en Mazatlán deja dos jóvenes heridos; presumen estado etílico

MAZATLÁN. _ Una pareja de jóvenes resultó lesionada la mañana de este lunes tras la volcadura de una camioneta tipo Van en una transitada avenida de Mazatlán.
El accidente se registró alrededor de las 07:45 horas sobre la avenida De Las Torres, en el cruce con la calle Bahía Kino, a la altura de la colonia Flores Magón.
Los afectados fueron identificados como Brian “N”, de 25 años, y Fernanda “N”, de 24, quienes viajaban en la unidad al momento del percance.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la camioneta e invadió el camellón central, donde impactó y derribó varios arbustos. Tras los golpes, la unidad terminó volcada sobre los carriles del sentido contrario.
Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio tras el reporte de emergencia y brindaron atención a los ocupantes de la Van, quienes presentaban golpes en distintas partes del cuerpo y presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol, ya que mostraban una actitud combativa.
Elementos de la Policía y Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada con apoyo de una grúa.