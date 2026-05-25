$!Aparatosa volcadura en Mazatlán deja dos jóvenes heridos; presumen estado etílico

MAZATLÁN. _ Una pareja de jóvenes resultó lesionada la mañana de este lunes tras la volcadura de una camioneta tipo Van en una transitada avenida de Mazatlán.

El accidente se registró alrededor de las 07:45 horas sobre la avenida De Las Torres, en el cruce con la calle Bahía Kino, a la altura de la colonia Flores Magón.

Los afectados fueron identificados como Brian “N”, de 25 años, y Fernanda “N”, de 24, quienes viajaban en la unidad al momento del percance.