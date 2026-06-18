$!Aparatoso accidente en Culiacán: camión de personal derriba postes de la CFE en la Díaz Ordaz

CULIACÁN. _ Un camión de transporte de personal provocó la movilización de los cuerpos de auxilio y de las fuerzas federales la mañana de este jueves en la colonia Díaz Ordaz, al suroeste de Culiacán, luego de impactarse contra la infraestructura de servicios públicos sobre el bulevar Maquio Clouthier.
El percance ocurrió cuando la unidad circulaba con dirección al sur. Al aproximarse al cruce con la calle Ciro de Ceballos, justo frente a la Escuela Normal, el conductor presuntamente perdió el control del volante tras quedarse dormido, lo que desvió el rumbo del vehículo hacia la banqueta.
La trayectoria del transporte terminó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otro de telefonía. El impacto derribó cableado de alta tensión, lo que obligó a las autoridades a resguardar el perímetro ante el riesgo latente para peatones y automovilistas.
Paramédicos revisaron a los pasajeros en el lugar; a pesar de sufrir contusiones menores, ninguno fue hospitalizado. Elementos de la Policía de Tránsito y personal militar resguardaron la zona mientras cuadrillas de la CFE reparaban los daños. La unidad siniestrada fue remolcada al corralón tras los peritajes.