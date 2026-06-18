$!Aparatoso accidente en Culiacán: camión de personal derriba postes de la CFE en la Díaz Ordaz

CULIACÁN. _ Un camión de transporte de personal provocó la movilización de los cuerpos de auxilio y de las fuerzas federales la mañana de este jueves en la colonia Díaz Ordaz, al suroeste de Culiacán, luego de impactarse contra la infraestructura de servicios públicos sobre el bulevar Maquio Clouthier.

El percance ocurrió cuando la unidad circulaba con dirección al sur. Al aproximarse al cruce con la calle Ciro de Ceballos, justo frente a la Escuela Normal, el conductor presuntamente perdió el control del volante tras quedarse dormido, lo que desvió el rumbo del vehículo hacia la banqueta.