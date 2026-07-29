$!Aparatoso accidente en el sector Montebello de Culiacán deja daños materiales

CULIACÁN. _ Daños materiales por miles de pesos dejó como saldo la volcadura de una camioneta tras chocar con otro vehículo la mañana de este miércoles, sobre la prolongación Álvaro Obregón, a la altura del sector Montebello. El percance ocurrió frente a una conocida funeraria de la zona. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad Hyundai Tucson transitaba por la vialidad citada cuando fue impactada por un automóvil Honda.

El impacto provocó que el conductor de la camioneta perdiera el control del volante y la unidad terminara volcándose sobre la vialidad. Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el percance y solicitaron el auxilio de paramédicos de Cruz Roja para valorar a las personas que viajaban en el vehículo siniestrado.