$!Aparatoso accidente en El Tajito, Guasave, deja una persona lesionada y cuantiosos daños materiales

GUASAVE. _ Una persona lesionada y considerables daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico registrado en las primeras horas de este lunes en la comunidad de El Tajito, en la sindicatura de Benito Juárez.

Los reportes de las autoridades policiales indican que el percance vial ocurrió alrededor de las 01:15 horas. El siniestro tuvo lugar sobre la calle Marcelo Loya, aproximadamente a 10 metros antes de llegar al entronque con la carretera Internacional México 15.

En el lugar de los hechos se localizó un automóvil sedán Honda Accord, color gris, modelo 2012, el cual era conducido por un joven identificado como Iván “N”, de 20 años de edad.

De acuerdo con la información, el joven automovilista circulaba por dicha rúa cuando, por causas aún desconocidas, perdió el control del volante. Lo que ocasionó que la unidad se desviara de su trayectoria y terminara estrellándose fuertemente contra un poste de madera propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).