$!Aparatoso accidente en El Tajito, Guasave, deja una persona lesionada y cuantiosos daños materiales

GUASAVE. _ Una persona lesionada y considerables daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente automovilístico registrado en las primeras horas de este lunes en la comunidad de El Tajito, en la sindicatura de Benito Juárez.
Los reportes de las autoridades policiales indican que el percance vial ocurrió alrededor de las 01:15 horas. El siniestro tuvo lugar sobre la calle Marcelo Loya, aproximadamente a 10 metros antes de llegar al entronque con la carretera Internacional México 15.
En el lugar de los hechos se localizó un automóvil sedán Honda Accord, color gris, modelo 2012, el cual era conducido por un joven identificado como Iván “N”, de 20 años de edad.
De acuerdo con la información, el joven automovilista circulaba por dicha rúa cuando, por causas aún desconocidas, perdió el control del volante. Lo que ocasionó que la unidad se desviara de su trayectoria y terminara estrellándose fuertemente contra un poste de madera propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Tras la colisión, se confirmó que una persona resultó con lesiones que ameritaban atención médica urgente. Ante la situación, civiles auxiliaron a la víctima y la trasladaron de emergencia a bordo de un vehículo particular hacia las instalaciones del hospital IMSS-Bienestar.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave se trasladaron al sitio del percance. Los agentes preventivos se encargaron de asegurar la zona, para recabar las evidencias del impacto y elaborar el parte de los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes, así como para gestionar la eventual reparación de los daños a la paraestatal. Hasta el momento, el estado de salud del lesionado se mantiene bajo reserva.