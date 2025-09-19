Seguridad
Accidente vial

Aparatoso choque de camionetas de lujo en Culiacán, deja daños millonarios en Tres Ríos

Dos lujosas camionetas chocaron en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, dejando daños materiales y a sus conductores con heridas leves
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/09/2025 12:22
19/09/2025 12:22

CULIACÁN. _ Un choque entre dos camionetas de lujo frente a una plaza comercial en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, dejó como saldo daños materiales por varios miles de pesos. El accidente ocurrió la mañana de este viernes, unos minutos antes de las 7:00 horas, en el cruce del bulevar Enrique Sánchez Alonso y la calle Teófilo Álvarez.

Según el reporte, en el percance participaron los conductores de una camioneta Suburban roja y una camioneta pick up negra. Las unidades se impactaron cuando uno de los choferes intentaba incorporarse al bulevar.

Minutos después del impacto, llegaron al sitio elementos del Ejército para asegurar la zona, mientras agentes de Tránsito se encargaron de las diligencias.

Los conductores de ambas unidades sufrieron lesiones leves, mientras que los daños materiales en las camionetas fueron estimados en varios miles de pesos.

#Accidente vial
#Culiacán
#Seguridad
