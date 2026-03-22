$!Aparatoso choque de moto contra auto, deja dos heridos graves en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un choque registrado la noche de este domingo en la colonia Lomas de Cristo Rey, dejó dos lesionados de gravedad y cuantiosos daños materiales.

El accidente se registró a las 22:20 horas, en el cruce de la avenida Múnich y la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Lomas de Cristo Rey.

Al parecer, una motocicleta con dos ocupantes a bordo que circulaba de oriente a poniente sobre la Múnich, chocaron contra el costado derecho de un vehículo Mirage Mitsubishi cuyo conductor invadió el carril de los motociclistas.