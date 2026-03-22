$!Aparatoso choque de moto contra auto, deja dos heridos graves en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un choque registrado la noche de este domingo en la colonia Lomas de Cristo Rey, dejó dos lesionados de gravedad y cuantiosos daños materiales.
El accidente se registró a las 22:20 horas, en el cruce de la avenida Múnich y la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Lomas de Cristo Rey.
Al parecer, una motocicleta con dos ocupantes a bordo que circulaba de oriente a poniente sobre la Múnich, chocaron contra el costado derecho de un vehículo Mirage Mitsubishi cuyo conductor invadió el carril de los motociclistas.
Tras la aparatosa colisión, los ocupantes de la unidad ligera quedaron tendidos sobre el pavimento, mientras que el automóvil terminó su carrera al impactarse contra una baqueta, donde quedó embancado.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar y trasladaron a los dos lesionados a una clínica privada a petición del presunto responsable.
Agentes de Policía y Tránsito Municipal, se encargaron del parte de hechos y de trasladar al Tribunal de Barandillas al conductor del automóvil como presunto responsable de accidente.