$!Aparatoso choque en Culiacán: tres vehículos siniestrados y luminaria derribada en la CNOP

CULIACÁN. _ Un choque por alcance registrado en la colonia CNOP dejó como saldo tres vehículos dañados y una luminaria pública derribada, al sur de Culiacán.
De acuerdo con informes de Tránsito Municipal, un Volkswagen Vento gris se encontraba estacionado en una esquina y, al intentar reincorporarse a la circulación, fue impactado por alcance por un Nissan Tsuru blanco.
Tras el impacto, el Vento fue proyectado hacia un Nissan Sentra color tinto, también estacionado, y posteriormente se estrelló contra una luminaria del sistema de alumbrado público.
El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este 14 de abril, sobre la avenida Minas, en el cruce con la calle Presidente Miguel Alemán, frente a las instalaciones del DIF CNOP.
Al sitio acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, aunque ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Asimismo, agentes de la Unidad de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente. Minutos después, también arribaron elementos de Protección Civil Municipal y del Ejército Mexicano.