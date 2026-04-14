$!Aparatoso choque en Culiacán: tres vehículos siniestrados y luminaria derribada en la CNOP

CULIACÁN. _ Un choque por alcance registrado en la colonia CNOP dejó como saldo tres vehículos dañados y una luminaria pública derribada, al sur de Culiacán.

De acuerdo con informes de Tránsito Municipal, un Volkswagen Vento gris se encontraba estacionado en una esquina y, al intentar reincorporarse a la circulación, fue impactado por alcance por un Nissan Tsuru blanco.