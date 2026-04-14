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Percance matutino

Aparatoso choque en Culiacán: tres vehículos siniestrados y luminaria derribada en la CNOP

Un vehículo que quiso reincorporarse a la circulación fue impactado por otro, lo que ocasionó una carambola hasta alcanzar una luminaria
Humberto Quintero |
14/04/2026 10:00
14/04/2026 10:00

CULIACÁN. _ Un choque por alcance registrado en la colonia CNOP dejó como saldo tres vehículos dañados y una luminaria pública derribada, al sur de Culiacán.

De acuerdo con informes de Tránsito Municipal, un Volkswagen Vento gris se encontraba estacionado en una esquina y, al intentar reincorporarse a la circulación, fue impactado por alcance por un Nissan Tsuru blanco.

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Tras el impacto, el Vento fue proyectado hacia un Nissan Sentra color tinto, también estacionado, y posteriormente se estrelló contra una luminaria del sistema de alumbrado público.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este 14 de abril, sobre la avenida Minas, en el cruce con la calle Presidente Miguel Alemán, frente a las instalaciones del DIF CNOP.

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Al sitio acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, aunque ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Asimismo, agentes de la Unidad de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente. Minutos después, también arribaron elementos de Protección Civil Municipal y del Ejército Mexicano.

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