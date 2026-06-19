$!Aparatoso choque en Mazatlán: dos vehículos se impactan en crucero semaforizado de Insurgentes

MAZATLÁN. _ Un choque entre dos vehículos en el cruce de las avenidas Insurgentes y Juan Pablo II dejó como saldo daños materiales de consideración, sin personas lesionadas.
El percance se registró alrededor de las 23:30 horas de este jueves 18 de junio, en un crucero regulado por semáforos.
Las unidades involucradas fueron una camioneta Nissan Rogue y un sedán Kia Forte. De acuerdo con el dictamen preliminar de las autoridades, el conductor del sedán circulaba sobre la avenida Juan Pablo II y habría omitido el alto correspondiente al incorporarse a la avenida Insurgentes.
La camioneta impactó el costado derecho del Kia Forte, proyectándolo hacia el camellón central, donde además se estrelló contra un arbotante. La Nissan Rogue terminó volcada sobre la propia Insurgentes, con daños que le impidieron continuar su marcha.
Elementos de Bomberos Mazatlán, que se encontraban en la Estación Central a unos metros del sitio, acudieron de inmediato para realizar labores preventivas y desactivar las baterías de los vehículos involucrados.
Pese a lo aparatoso del impacto, los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos.