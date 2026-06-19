$!Aparatoso choque en Mazatlán: dos vehículos se impactan en crucero semaforizado de Insurgentes

MAZATLÁN. _ Un choque entre dos vehículos en el cruce de las avenidas Insurgentes y Juan Pablo II dejó como saldo daños materiales de consideración, sin personas lesionadas.

El percance se registró alrededor de las 23:30 horas de este jueves 18 de junio, en un crucero regulado por semáforos.

Las unidades involucradas fueron una camioneta Nissan Rogue y un sedán Kia Forte. De acuerdo con el dictamen preliminar de las autoridades, el conductor del sedán circulaba sobre la avenida Juan Pablo II y habría omitido el alto correspondiente al incorporarse a la avenida Insurgentes.