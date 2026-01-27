$!Aparece con vida Delan Alexis conductor de aplicación tras estar desaparecido por seis días en Ahome

LOS MOCHIS._ Tras casi una semana de incertidumbre por la desaparición de Delan Alexis el conductor de plataforma inDriver el cual había sido privado de su libertad, la madrugada de este martes 27 de enero fue liberado.

El joven de 28 años, vecino del sector Infonavit Bachomo, regresó por su propio pie a su domicilio poco antes del amanecer, poniendo fin a la angustia que vivían sus allegados desde el pasado miércoles 21 de enero.

La localización con vida fue confirmada por Dulcina Parra González, directora de la Oficina Municipal de Apoyo a Búsqueda de Personas Desaparecidas en Ahome. La funcionaria ratificó que el chofer ya se encuentra bajo el resguardo de su familia, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido un parte médico oficial sobre sus condiciones físicas o de salud tras los días de cautiverio.

El caso de Delan Alexis movilizó a la ciudadanía y al gremio de transportistas digitales luego de que se perdiera contacto con él desde las 10:00 horas del miércoles 21 de enero, momento en que salió de su domicilio a trabajar abordo de su vehículo Chevrolet Aveo, color blanco, modelo 2024.