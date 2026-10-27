Aparece con vida el sacerdote Clemente Morales en Culiacán tras dos días desaparecido

CULIACÁN._ El sacerdote Clemente Morales Topete regresó con vida este martes a la parroquia Cristo Resucitado, en Culiacán, luego de permanecer ilocalizable desde el sábado 24 de octubre.

El religioso, de 67 años de edad, llegó conduciendo su camioneta al templo ubicado en la Colonia La Campiña, lo que movilizó a corporaciones de seguridad e investigación tras confirmarse su presencia.