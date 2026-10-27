Aparece con vida el sacerdote Clemente Morales en Culiacán tras dos días desaparecido

CULIACÁN._ El sacerdote Clemente Morales Topete regresó con vida este martes a la parroquia Cristo Resucitado, en Culiacán, luego de permanecer ilocalizable desde el sábado 24 de octubre.
El religioso, de 67 años de edad, llegó conduciendo su camioneta al templo ubicado en la Colonia La Campiña, lo que movilizó a corporaciones de seguridad e investigación tras confirmarse su presencia.
Su desaparición se reportó la tarde del sábado, tras salir de una consulta médica en el Fraccionamiento Montebello con dirección a la iglesia para oficiar una misa a la que no asistió.
Por el caso, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha oficial, mientras la comunidad feligrés realizó oraciones e intervenciones ciudadanas para exigir su localización.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado el paradero del presbítero durante los días de ausencia ni las circunstancias de la privación de contacto, por lo que las indagatorias continúan.