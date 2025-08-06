Aparece con vida joven privado de la libertad en Mazatlán; es el tercero del caso

CULIACÁN. _ Rodolfo “N”, uno de los tres jóvenes que fueron reportados como privados de la libertad en Mazatlán, fue localizado con vida la madrugada de este miércoles, informaron sus familiares y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El joven permanecía desaparecido desde la madrugada del lunes 4 de agosto, cuando, junto con Danna Fernanda, de 22 años, y Gonzalo Ismael, de 23, fue presuntamente interceptado por sujetos armados tras un altercado al salir de un bar en el fraccionamiento La Marina.

De acuerdo con información oficial, Rodolfo fue liberado durante las primeras horas de este miércoles. Presenta lesiones provocadas por golpes, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica; su estado de salud se reporta como estable.

Las autoridades no han dado a conocer el lugar exacto donde fue localizado ni detalles sobre los responsables. Elementos de la Fiscalía General del Estado en la zona sur realizaron el levantamiento de datos para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Durante los días de desaparición, familiares de los tres jóvenes emprendieron una intensa campaña de búsqueda a través de redes sociales. Con la localización de Rodolfo, los tres jóvenes ya se encuentran de regreso con sus familias.