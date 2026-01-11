$!Aparece cuerpo carbonizado en camino a la comunidad de La Curva, en Navolato

Un cuerpo carbonizado fue encontrado la mañana de este domingo 11 de enero frente a un campo agrícola de la sindicatura de San Pedro, por un camino que dirige a la comunidad de La Curva, en Navolato.
El hecho fue reportado alrededor de las 09:00 horas frente a la carretera que comunica al poblado de Villa Morelos.
La víctima presentaba severas marcas de quemaduras en todo el cuerpo, además de que tenía adherido plástico en la piel a causa del fuego.
Asimismo, sus pies estaban amarrados con una tela rosa, la cual tenía grabado las siglas TIPIC, al parecer pertenecientes a una empresa agrícola.
Elementos de la Policía Municipal arribaron primeramente al lugar para dar fe del hecho y se encargaron de acordonar la escena con cinta amarilla de precaución.
El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicarán los exámenes de necropsia o de ADN correspondientes para determinar su identidad.