Seguridad
|
Violencia

Aparece cuerpo carbonizado en camino a la comunidad de La Curva, en Navolato

La persona, con severas quemaduras y los pies atados con tela, fue encontrada la mañana de este domingo frente a un campo agrícola en la sindicatura de San Pedro
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/01/2026 11:47
11/01/2026 11:47

Un cuerpo carbonizado fue encontrado la mañana de este domingo 11 de enero frente a un campo agrícola de la sindicatura de San Pedro, por un camino que dirige a la comunidad de La Curva, en Navolato.

El hecho fue reportado alrededor de las 09:00 horas frente a la carretera que comunica al poblado de Villa Morelos.

La víctima presentaba severas marcas de quemaduras en todo el cuerpo, además de que tenía adherido plástico en la piel a causa del fuego.

$!Aparece cuerpo carbonizado en camino a la comunidad de La Curva, en Navolato

Asimismo, sus pies estaban amarrados con una tela rosa, la cual tenía grabado las siglas TIPIC, al parecer pertenecientes a una empresa agrícola.

Elementos de la Policía Municipal arribaron primeramente al lugar para dar fe del hecho y se encargaron de acordonar la escena con cinta amarilla de precaución.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicarán los exámenes de necropsia o de ADN correspondientes para determinar su identidad.

#Violencia
#Carbonizado
#Cuerpo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube